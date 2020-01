Na mira do Vasco, Dedé comunicou ao Cruzeiro que deseja deixar o clube

Rio - Um dos sonhos da torcida do Vasco para 2020, o zagueiro Dedé pode estar próximo de um retorno á Colina. Segundo Ocimar Bolicenho, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, em reunião com a diretoria celeste, o jogador comunicou que deseja deixar o clube.

"Ele nos comunicou que gostaria de encaminhar a saída, procurando a opção de seguir a carreira em outro clube", disse o dirigente ao jornal "O Tempo".

Ocimar também destacou que, até o momento, nenhuma proposta oficial foi recebida pelo zagueiro. No entanto, o interesse do Vasco em repatriar o jogador, que fez sucesso no clube entre 2009 e 2012, já é conhecido.