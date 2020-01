Julio Brant afirma que Edmundo pode concorrer à presidência do Vasco

Rio - Edmundo pode ser candidato à presidência do Vasco no fim de 2020. Em entrevista ao canal "Futbolaço", Julio Brant afirmou que o ex-jogador tem chances de ser o escolhido para representar o grupo "Sempre Vasco" na corrida eleitoral.

"Não foi definido ainda, mas nós estaremos no pleito. A Sempre Vasco tem uma vantagem, ela tem vários potenciais candidatos. O Edmundo é um caso, tem uma experiência diferente da minha, mas os dois com muito sucesso nas suas vidas profissionais. Quem vier candidato, seja Edmundo, Julio Brant, ou qualquer outro, virá legitimado e apoiado por uma visão de projeto de gestão profissional, de mudança completa do que está se vendo hoje no Vasco", disse Brant.

No fim do ano passado, o comentarista já havia revelado que tinha o sonho de comandar o Cruzmaltino um dia.

"Quero ser presidente, me preparei para isso, mas infelizmente será uma tarefa bem difícil. O sistema político do Vasco é bem complicado e muito hostil para aqueles que não estão dentro dos esquemas internos, mas eu tenho sim essa vontade", afirmou em entrevista ao canal do YouTube "De Sola".