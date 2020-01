Gigantes europeus monitoram situação de Talles Magno, joia do Vasco

Rio - Destaque do Vasco da Gama na última temporada, o atacante Talles Magno pode deixar o clube carioca em breve. De acordo com o portal 'Footmercato', Barcelona, Juventus e Real Madrid estão de olho na contratação da joia do Cruzmaltino. Aos 17 anos, o jogador atuou na última temporada por 15 jogos e marcou dois gols.



Talles Magno é uma das grandes promessas da base do Vasco e ganhou as primeiras chances no time profissional com Vanderlei Luxemburgo. Convocado pela seleção brasileira sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, o atacante sofreu uma grave lesão e ficou de fora dos últimos jogos do torneio, que foi vencido pelo Brasil.

A multa rescisória do atacante é de 50 milhões de euros (R$ 227 milhões).