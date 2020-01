Mauro Cezar critica tentativa do Vasco de contratar Dedé: 'Não consegue colocar salário em dia'

Rio - O possível retorno de Dedé para o Vasco vem sendo ventilado por muitos veículos da imprensa esportiva. Na opinião do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, a negociação pode não ser boa para o clube carioca.

"Um clube como o Vasco que não consegue honrar seus compromissos básicos, como que ele vai contratar um jogador caro como o Dedé. Parece incoerente", afirmou o comentarista.

Dedé é considerado um dos ídolos recentes do Vasco. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2011, pelo clube carioca e foi vice do Brasileiro naquela temporada.