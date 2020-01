Vasco enfrenta concorrência no Brasil e no exterior na corrida para repatriar Dedé

Rio - À espera de Dedé, o Vasco vê outros concorrentes entrarem na corrida pela contratação do zagueiro, que não seguirá no Cruzeiro em 2020. Antes favorito para repatriar o ídolo da torcida, o Cruzmaltino tem dois clubes brasileiros, não revelados, como adversários, além de dois chineses, que sondaram a situação junto à Raposa, de acordo com a sua assessoria de imprensa.

Se o salário de cerca de R$ 690 mil pode ser um empecilho para os interessados no país, no futebol da China, que tem a preferência de seus empresários, Dedé, de 32 anos, teria a chance de garantir o último grande contrato da carreira.

Em meio à dura realidade financeira, o Vasco, que ainda deve o salário de novembro e o 13º para os atletas, prometeu esticar a corda e pagar o teto de R$ 350 para Dedé, que rejeitou a proposta de redução salarial oferecida pelo Cruzeiro, clube com o qual tem contrato até o fim de 2021.

"Ele não tem condição de aguentar o que o Cruzeiro está oferendo para ele e está tentando uma recolocação no mercado. Como estamos em condições de não poder oferecer nada, ele que está se virando com isso", disse ao canal ESPN, o diretor de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho.

A rescisão é uma das opções debatidas nas últimas reuniões. A expectativa é de que o destino de Dedé seja anunciado nos próximos dias.