Oferta do Vasco por Dedé é considerada baixa e acerto entre partes fica difícil

Rio - A negociação entre Vasco e Dedé não tem nesse momento cara de final feliz. De acordo com o portal "UOL", a oferta do clube carioca é considerada baixa em relação ao salário que o defensor recebe no clube mineiro. Além disso, o zagueiro teria propostas de dois times da Série do A e de dois times chineses.

De acordo com o site, o Vasco quer pagar R$ 200 mil por mês para conseguir o retorno jogador. No Cruzeiro, Dedé recebe entre R$ 800 mil a R$ 850 mil. Os dois clubes brasileiros interessados teriam proposto uma oferta maior.

Dedé defendeu o Vasco de 2009 a 2013. Ele foi um dos ídolos recentes do clube carioca, tendo conquistado a Copa do Brasil de 2011. Pelo Cruzeiro, o jogador tem um histórico com títulos como dois Brasileiros e duas Copas do Brasil.