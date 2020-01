Vasco chega a acordo com Jorge Henrique e fica perto de poder inscrever Cano

O Vasco chegou a um acordo com o atacante Jorge Henrique na tarde desta quarta-feira. As partes se acertaram em relação à dívida de R$ 1 milhão que o clube mantinha com o jogador, o que o impedia de registrar reforços na CBF.

Segundo o site "Globo Esporte", o pagamento será feito de forma parcelada. O acordo foi facilitado pelo jogador, que não queria prejudicar o clube que defendeu entre 2015 e 2017.

Agora, o Cruzmaltino corre para regularizar a situação do argentino Germán Cano, seu único reforço até o momento para a temporada. O desejo do clube é tê-lo na estreia contra o Bangu, no próximo domingo.