Após acordo, Vasco trabalha para garantir estreia de Cano contra o Bangu

Rio - A corrida pela regularização de Germán Cano ganhou um novo e importante capítulo graças ao acordo selado entre Vasco e Jorge Henrique, referente à dívida de R$ 1 milhão com o atacante, como revelou o 'Globoesporte.com'. Então impedido de registrar atletas na CBF, por conta do processo, o Cruzmaltino acelera os trâmites burocráticos para garantir a estreia do reforço na primeira rodada do Campeonato Carioca, contra o Bangu, em São Januário.

O apurado faro de gol mostrado pelo argentino no breve período de treino que a imprensa pôde acompanhar nesta quarta-feira, no CT do Almirante, justifica o esforço do departamento jurídico pela solução de mais um impasse.



Germán Cano foi inscrito na Federação de Futebol do Rio (Ferj) a tempo de disputar a primeira rodada da Taça Guanabara, mas aparece com a situação pendente. Caso o clube apresente a documentação exigida pela Diretoria de Registros da CBF e regularize a situação até sexta-feira, o novo dono da camisa 14 estará apto para enfrentar o Bangu.

Bastidores do acordo

Atacante do Vasco entre 2015 e 2016, Jorge Henrique, que hoje defende o Náutico, entrou em cena para facilitar o acordo para o fim da punição imposta pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Ele deu o aval para seu advogado acertar um novo parcelamento da dívida de R$ 1 milhão e, assim, liberar o Vasco para inscrever seus reforços.