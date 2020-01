Alexandre Campello fala sobre negociação com Dedé e vê dificuldade em manter Guarín no Vasco

Rio - O presidente Alexandre Campello, falou em entrevista à Vasco TV sobre dois assuntos que interessam aos torcedores: a negociação envolvendo o retorno de Dedé e a tentativa de renovação de Guarín. Em ambos os casos, o mandatário afirmou que há bastante dificuldade para a equipe carioca.

"A gente sabe qual é o valor do salário do Dedé. Existe uma diferença grande entre aquilo que ele recebia nesse contrato e o que a gente pode pagar. Uma vez que ele esteja livre, que rescinda o contrato com o seu atual clube, existe o interesse do Vasco, é claro. Mas sempre dentro desse nosso planejamento de manutenção de folha salarial enxuta", declarou.



Sobre Guarín, Campello admitiu que há diferenças entre o pedido do jogador e o que o clube carioca tem a oferecer. Porém, ele manteve o pensamento otimista.



"É um atleta que caiu nas graças da torcida, é qualificado, se identificou muito com o clube. O Vasco tem total interesse na sua manutenção. Mas ainda temos uma diferença entre aquilo que o clube propõe e o que o atleta entende que é o necessário para que ele renove o contrato. Obviamente a gente ainda tem a expectativa de renovar com o jogador. Estamos mantendo conversas com o seu procurador. Quem sabe com um pouco mais de flexibilidade de lá e de cá a gente consegue chegar a um denominador comum?", disse.