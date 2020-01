Sem espaço no Vasco, lateral desperta interesse de clubes da Itália e Turquia

Rio - Fora dos planos do Vasco para a temporada 2020, o lateral-direito Rafael Galhardo está em busca de um novo clube. De acordo com a 'Fox Sports', o jogador de 28 anos está na mira de equipes da Itália e Turquia, sem mencionar os times. Mesmo sabendo que não irá permanecer, o atleta segue trabalhando com o grupo principal.



Ainda conforme o portal, o futuro do jogador deve ser definido nos próximos dias. No ano passado, Galhardo esteve emprestado ao Grêmio, onde foi muito aproveitado por Renato Gaúcho, principalmente no segundo semestre, por conta de uma lesão de Leonardo. O lateral, entretanto, ainda tem contrato com o Vasco até janeiro de 2021.



Galhardo faz pré-temporada com o restante do elenco, mas faz trabalhos especiais com um personal trainer. Revelado pelo Flamengo, o jogador passou por vários clubes no Brasil como Santos, Bahia, Atlhetico Paranaense e Cruzeiro. Fora do país, Galhardo jogou pelo Anderlecht. Pelo Vasco, o lateral somou 22 partidas.