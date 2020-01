Abel Braga teria indicado ao Vasco contratação de jogador do Flamengo

Hugo Moura em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rio - A busca do Vasco por reforços para 2020 continua. Neste cenário, o técnico Abel Braga pediu a contratação do volante Hugo Moura, do Flamengo. A diretoria rubro-negra, no entanto, vetou qualquer chance de empréstimo. A rivalidade e saída conturbada de Abel do clube pesam na decisão. A informação é do site "Globo Esporte".