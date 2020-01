Campello promete novo reforço para o Vasco até o início do Campeonato Brasileiro

Rio - Em negociações para renovar com o meia Fredy Guarín e contratar o zagueiro Dedé, o Vasco ainda pretende ter mais reforços para a temporada 2020. Em entrevista a 'Vasco TV', o presidente do clube, Alexandre Campello, afirmou que o clube está atrás de mais um 'reforço pontual' para o início do Campeonato Brasileiro.



"Trouxemos um reforço importante em um setor que era uma carência no Vasco. O nosso sistema defensivo é bastante consistente, mas esperamos até o final do Carioca ou início do Brasileiro trazer outro reforço pontual", comentou o mandatário do clube carioca.



Único reforço do time até aqui, o atacante argentino Germán Cano não podia ser regularizado pelo time carioca por conta de uma dívida do clube com o ex-atacante Jorge Henrique. Quitados os valores na última quarta-feira, o atleta de 32 anos teve o nome publicado no BID e pode fazer sua estreia no domingo, contra o Bangu.