Perto de estreia, Cano projeta sucesso pelo Vasco: 'Poder fazer o que fiz na Colômbia'

Rio - Sem ansiedade, mas com expectativa. Único reforço do Vasco até o momento, o centroavante Germán Cano falou pela primeira vez com a imprensa vestido com o uniforme do novo clube. Com a experiência que os 32 anos lhe dão, ele afirmou querer repetir o sucesso que teve no Independiente Medellín (COL), mas entende que o nível do futebol brasileiro é maior.



"As expectativas são muito grandes. É outro futebol, diferente do colombiano, mais dinâmico, mais rápido. Um nível acima. Espero poder fazer o que fiz na Colômbia, com a ajuda dos companheiros. As expectativas são grandes", revelou o camisa 14 antes do treino desta sexta-feira, no CT do Almirante. Na Colômbia, Cano vem de 74 gols nos dois últimos anos.



Aliás, Cano recebeu camisa com o número citado das mãos do técnico Abel Braga numa apresentação somente aos veículos do clube, na última quinta-feira. A pendência que impossibilitava a regularização do jogador foi resolvida também nesta quinta. Assim, ele estreia pelo Cruz-Maltino neste domingo, contra o Bangu.



"Estou pronto. Quero estrear em São Januário e que corra tudo bem: que eu possa fazer gols e que o time possa ganhar - resumiu, contando também um pouco das referências que tem do passado vascaíno".



"É um time com um passado de muita história. Jogadores como Juninho, Romário, (Roberto) Dinamite... espero poder entrar na história do Vasco também. Chegar aos títulos, que é o que a torcida merece", projetou.