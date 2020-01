Pikachu projeta marca individual importante e título da Sul-Americana em 2020

Rio - Em 2020, Yago Pikachu inicia a sua quinta temporada com a camisa do Vasco. Neste ano, o lateral-direito está perseguindo duas coisas: o seu gol de número 100 na carreira e um título de grande expressão pelo clube carioca. O jogador gostaria que ambos saíssem juntos.

"Para ser perfeito mesmo, de falta. No Vasco ainda não consegui fazer. Fiz muitos no Paysandu. Quem sabe o centésimo não sai assim para poder corar e dar uma alegria? O Vasco é a minha casa. Tenho muitas amizades, conheço todo mundo no clube, do porteiro ao presidente. Tenho carinho e respeito por todos, e também sinto que eles têm por mim. Sou muito feliz aqui. O torcedor merece por tudo o que está fazendo. É isso (ser campeão) que marca um jogador", afirmou em entrevista ao "globoesporte.com".

O título em questão é a Sul-Americana, que o Vasco irá disputar no ano que vem, e que além de ser uma conquista importante ainda dá vaga na Libertadores. O jogador crê que é possível, mesmo com as dificuldades financeiras que o clube vem enfrentando.

"Temos que fazer nosso papel em campo e tenho certeza que a diretoria está correndo atrás. Temos que acreditar, porque estamos no mesmo barco. Não podemos duvidar, porque será ruim para todos. Esperamos que esse ano seja diferente e que, dentro de campo, possamos fazer nosso papel e a diretoria faça a parte dela", disse.