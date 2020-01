Sem definição com o Vasco, Guarín entra na mira de clube colombiano

Rio - A situação envolvendo Fredy Guarín e o Vasco ainda está indefinida. O jogador ainda não sabe em qual clube vai jogar no ano que vem e de acordo com o jornal "Marca", o Millonarios, da Colômbia, estaria interessado em trazer o experiente meia.

Segundo a publicação, o jogador chegou a dizer que gostaria de vestir a camisa do clube colombiano. As chances de um acordo com o Vasco para continuar em São Januário seriam bem pequenas.



O clube de São Januário vive uma situação financeira complicada. O Vasco ainda tem obrigações com atletas e funcionários de salários atrasados. As dívidas do clube carioca com o colombiano estariam atrapalhando as conversas por uma negociação.