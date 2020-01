Fernando Miguel minimiza tropeço do Vasco na estreia do Carioca: 'Tudo é muito novo'

Rio - O resultado do Vasco não foi o esperado, mas muitos jogadores se apoiam ao primeiro jogo da temporada por falta de ritmo. Este foi o caso de Fernando Miguel. Neste sábado, após o empate zerado com o Bangu na estreia pelo primeiro turno do Campeonato Carioca, o goleiro do Cruz-Maltino vê mudança significativa no clube e ainda ressaltou que o grupo está unido para seguir bem ao longo da temporada.



"É a primeira apresentação em dez dias de trabalho. Tudo é muito novo, existe uma mudança profunda em relação à equipe. Muita gente saiu, mas ficou uma estrutura de alguns atletas, que haviam jogando no decorrer do ano. Mas é uma mudança significativa, que a gente precisa respeitar os processos também. Temos se empenhado e todos sabem do problema do clube", disse ao Premiere.



"Temos que frisar a importância de começar o ano unido, andando para o mesmo caminho, apontando para a mesma direção. Só assim, a gente vai voltar a evoluir para brigar pelos títulos. Essa equipe tem demostrado ao longo do tempo, que tem se comprometido com as causas do clube, tem se empenhado independente das circunstâncias. É só o primeiro jogo", complementou.



Com o resultado, Vasco e Bangu chegaram a um ponto cada, nos grupo B e A da Taça Guanabara, respectivamente. Neste primeiro turno do Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino faz o clássico com o Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira.