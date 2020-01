Em busca de soluções, Vasco chega ao seu quarto mês de salários atrasados

Rio - O Vasco chegou nesta segunda-feira ao seu quarto mês de salários atrasados. Este assunto tem sido tema da passagem do presidente, Alexandre Campello pelo clube cruzmaltino, que no final do ano passado, havia feito uma promessa para os funcionários, mas não foi cumprida.

O Gigante da Colina tem contado com a ajuda do Banco BMG, patrocinador clube, para pagar parte da dívida ainda no decorrer desta semana. Além disso, a diretoria tem buscado apoios financeiros, como a parceria com as lojas Havan.

Vanderlei Luxemburgo, ex-treinador do clube, já havia demonstrado um descontentamento com a situação e falou inúmeras vezes sobre o assunto. Além dele, Fredy Guarín, meia que se destacou pela reta final no Vasco e que espera uma renovação com o clube, só aceita estender seu vínculo caso os salários pendentes sejam acertados.