Comentarista critica Abel Braga: 'Tem que fazer o trabalho dele e esquecer o Flamengo'

Rio - Após o empate do Vasco com o Bangu na estreia da Taça Guanabara, o técnico Abel Braga afirmou que vai usar um time com a maioria de jogadores do Sub-20 no clássico com o Flamengo, na próxima quarta-feira. O Rubro-Negro está disputando a competição com o time de garotos, já que os atletas da equipe principal estão de férias.

“Vou poupar todos os jogadores. Eu não posso e não vou criticar. Mas tem uma data Fifa que não terá jogo, então, se poderia ter atrasado a primeira rodada para termos mais quatro dias de treino. Isso faz melhorar o nível. Nós vamos com um jogador que tem uns anos a mais, mas o resto é sub-20. Meu pessoal de banco é sub-20, com exceção do Ribamar. Ele vai jogar. Os demais é esse pessoal aí que jogou. Mas é Vasco x Flamengo. Nosso sub-20 é bom e estamos usando em cima. Você tira o Fernando, o Pikachu, o Castan, o Werley e agora o Cano… nosso time é todo de meninos. Os estamos preparando para o melhor. Não para um jogo, mas para a Sul-Americana e o Brasileiro”, disse o treinador depois da partida.

A decisão de Abel foi criticada pelo comentarista Carlos Eduardo Lino, do SporTV.



“Eu não jogaria com sub-20 ou sub-23. Faz o trabalho dele, cara. Esquece o Flamengo. Para que se moldar ao que o Flamengo está fazendo? Ele tem que fazer o trabalho dele, seguir filosofia dele e trabalhar o dia a dia dele. “Ah, se perder…”. E daí se perder? Se perder, é uma prova de que o time não está preparado, de que precisa de mais jogadores. E os argumentos dele se reforçam”, criticou o comentarista durante o programa “Troca de Passes” deste domingo.



“Acho que o Abel tem que fazer o trabalho dele e esquecer o Flamengo. Já está pensando no Flamengo. Está errado”, completou.



O clássico entre Vasco e Flamengo acontece na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, válido pela segunda rodada da Taça Guanabara. Após o empate na estreia, ambas equipes precisam da vitória para subirem na tabela de classificação.