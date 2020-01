Comentarista diz que Abel está com medo de escalar titulares do Vasco contra o Flamengo: 'Se borrando todo'

Rio - A decisão do técnico Abel Braga de escalar uma equipe alternativa do Vasco para encarar o Flamengo, na próxima quarta-feira, tem dado o que falar. Nesta segunda, durante o programa "De Placa", do Esporte Interativo, o comentarista Ricardo Martins afirmou que o treinador está com medo do time sub-20 do Flamengo.

"O Abel está se borrando todo. O Abel tinha que colocar o time titular contra o Flamengo, mas ele está com medo de tomar pancada do sub-20 do Flamengo. Para não correr esse risco, ele vai de igual para igual. O Abel tem que fazer seu trabalho. Se fosse o Flamengo do ano passado, ele não usaria o sub", afirmou.

Flamengo e Vasco se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h, no Maracanã.