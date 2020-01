Apesar da derrota, Abel Braga elogia entrega do Vasco: 'Foi lindo'

Rio - O Vasco acabou derrotado para o Flamengo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Abel Braga elogiou a entrega de seus jogadores, destacando principalmente o início do jogo, quando, segundo o técnico, foram feitos "minutos surpreendentes".



"Hoje foi lindo, cara. Os garotos tentaram, mas teve uma hora que não deu. O termo é esse: amassamos. Fizemos 30 minutos surpreendentes. Eles estavam nos dando a bola. Mas não conseguimos marcar o gol. Foi surpreendente nosso início", exaltou o treinador.



Neste Clássico dos Milhões, Abel Braga colocou um time reserva em campo. O treinador defendeu a estratégia de poupar titulares e aproveitou a conversa com os jornalistas para anunciar que manterá o revezamento no elenco. De acordo com ele, o Cruz-Maltino será escalado mais uma vez com uma equipe alternativa no clássico diante do Botafogo, apesar dos titulares nos próximos jogos.



"Estou em pré-temporada. O Botafogo esticou o tempo de treinos, por exemplo. O time que fez o primeiro jogo teve problemas. Não é por aí. Os jogadores trabalharam nesta quarta em dois períodos. Jogamos contra um time que ganhou tudo no ano passado, tem um coletivo muito bom. Os primeiro 30 minutos foram excepcionais", afirmou, completando:



"No segundo tempo, o Jordi, Juninho e Andrey sentiram um pouco. Nossa preocupação é o grupo e temos tentado usar da melhor forma possível. Sábado vamos com a equipe titular e contra o Botafogo os titulares não vão jogar. Temos um jogo na Sul-Americana. Temos muitos meninos da base que hoje me deixaram muito satisfeitos. E não queremos um grupo de contundidos. E para nós a Sul-Americana é uma competição muito séria".



Com o resultado, o Vasco, no Grupo B, permaneceu com um ponto, em quinto lugar. Por sua vez, o Flamengo chegou a quatro pontos, na segunda colocação do Grupo A da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Ambas as equipes voltam a campo pela competição no sábado - enquanto o Cruz-Maltino duela com o Boavista, o Rubro-Negro recebe o Volta Redonda.