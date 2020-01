Vasco e São Paulo negociam empréstimo do volante Jucilei

Rio - Vasco e São Paulo negociam um empréstimo do volante Jucilei. Segundo informações da ESPN, os clubes têm conversas em andamento para buscar um acordo. O Cruzmaltino procura alternativas com o Tricolor Paulista sobre como será a divisão no pagamento dos salários do atleta.

Fora dos planos do São Paulo, Jucilei não foi inscrito para a disputa do Campeonato Paulista e tem um salário considerado alto. Além disso, o clube busca uma redução salarial para 2020. Vale lembrar que durante a vitória na estreia da equipe no Estadual, diante do Água Santa, os jogadores que não estavam inscritos foram ao Morumbi. No entanto, o volante não foi visto.

Desde que Richard deixou o Vasco e retornou ao Corinthians, o Cruzmaltino busca a contratação de um volante. O clube chegou a consultar a situação de Hugo Moura, do Flamengo, mas o negócio não avançou.