Dinamite, sobre reaproximação com o Vasco: 'Foi de uma forma muito natural'

A década foi muito marcante na relação entre Roberto Dinamite e a torcida do Vasco. De maior ídolo do clube para a presidência do Cruzmaltino, que resultou em altos e baixos e, no fim, uma saída melancólica do comando da caravela.



Após alguns anos longe de São Januário, Roberto Dinamite se reaproximou do Vasco em 2019. O ídolo participou de transmissões do canal oficial do Vasco e de algumas campanhas idealizadas, como sessões de autógrafos. No fim, parece o reencontro necessário.



Em entrevista ao LANCE!, Dinamite explicou como foi a reconexão com o clube e ressaltou que não possui vínculo político com mais ninguém dentro do Vasco.



"Foi de uma forma muito natural. Eu sempre me coloquei numa posição que desde o momento que o Vasco precise de alguma coisa do Roberto de contribuir, ajudar, falar, eu vou estar a disposição. Eu não tenho compromisso com ninguém. Nem com o Campello, que hoje é o presidente, e nem com nenhum pré-candidato já que vai ter a eleição do Vasco no fim de 2020."



"Meu compromisso é com o Vasco. É nesse sentido que eu acho que a gente pode sim estar ali, vendo, acompanhando e fazendo nossa parte, esperando ver o Vasco cada vez mais forte. Eu torço pelo sucesso do Vasco e acho que serve para pessoas que estão dentro e serve para pessoas que estão fora que estão querendo entrar. Que coloquem o Vasco como primeiro plano, como a coisa mais importante. Depois a gente corre atrás", afirmou.



Se o Vasco brigou para não cair em 2019 com um elenco carente de algumas peças de maior qualidade, o crédito de Vanderlei Luxemburgo é fundamental. Afinal, Vanderlei foi extremamente útil para unir o elenco e assegurar o desafio de não ser rebaixado. Roberto comentou sobre o trabalho do professor, que assumiu o Palmeiras, e sobre a chegada de Abel Braga, ressaltando que a prioridade do Vasco precisa ser voltar a disputar títulos.



"Muito competente. Campeão, pentacampeão... Você não pode esquecer o que o cara fez. Eu acho que a demonstração do Vanderlei nos trabalhos do Vasco mostrou a grandeza e a competência do Vasco, e eu acho que vai pelo mesmo caminho o Abel. O Abel é um cara vencedor, é campeão brasileiro, campeão do mundo e tem um perfil muito parecido, de vibração. Então é nesse sentido que o torcedor do Vasco, com esse gesto que teve (adesão em massa), também começar a acreditar no trabalho que possa ser feito e também acreditar no trabalho do Abel."



"Eu acho que essa coisa ela é importante, ela soma. Quando você tem uma equipe encaixada, tudo acontece de positivo. Eu torço para que o Abel possa realmente fazer uma grande campanha e levar o Vasco, com novas contratações e investimentos, e acho que essa receita do sócio pode contribuir e muito para que essas coisas aconteçam. Torço para o Vasco atingir o seu objetivo maior que é voltar a brigar pelos grandes títulos", finalizou.