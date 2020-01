Cano decide e se torna o 18º estrangeiro a marcar um gol pelo Vasco neste século

Ao estufar as redes aos 49 minutos do segundo tempo, Cano se tornou também o 18º estrangeiro a marcar pelo clube neste século. O sétimo nascido na Argentina. Nos últimos 20 anos, 40 gringos foram contratados pelo Cruz-Maltino, contando o centroavante. O sérvio Petkovic, com 28 gols, foi quem mais vezes deixou a sua marca. Veja a lista:



ESTRANGEIROS COM GOLS PELO VASCO

- No século XXI



1º - Petkovic - sérvio - 28 gols

2º - Riascos - colombiano - 20 gols

3º - Andrés Ríos - argentino - 16 gols

4º - Tenório - equatoriano - 14 gols

5º - Maxi López - argentino - 11 gols

6º - Conca - argentino - 8 gols

7º - Montoya - colombiano - 4 gols

8º - Martín García - colombiano - 3 gols

Fredy Guarín - colombiano - 3 gols

Maxi Rodríguez - uruguaio - 3 gols

11º - Biancucchi - argentino - 2 gols

Manga Escobar - colombiano - 2 gols

Erazo - equatoriano - 2 gols

14º - Vergara - chileno - 1 gol

Herrera - argentino - 1 gol

Escudero - argentino - 1 gol

Henríquez - colombiano - 1 gol

Germán Cano - argentino - 1 gol

Rio - Único reforço anunciado pelo Vasco para esta temporada, Germán Cano agora é também o artilheiro solitário do clube em 2020. O argentino foi o autor do tento sobre o Boavista que decretou a primeira vitória cruz-maltina no ano, após ter empatado em 0 a 0 com o Bangu e perdido para o Flamengo por 1 a 0.