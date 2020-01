Vasco estaria próximo de renovar contrato com Guarín

Rio - Uma boa notícia para a torcida do Vasco. O volante colombiano Fredy Guarín estaria mais próximo de um acordo com o clube carioca. De acordo com informações do repórter da Band, Lucas Pedrosa, o jogador e o Cruzmaltino podem selar o novo contrato até a próxima sexta-feira.

As duas partes negociam um acordo desde dezembro do ano passado. Guarín deseja que o Vasco coloque em dia as suas dívidas com ele e também pediu um aumento salaria. Após uma negociação longa parece que as duas partes estão mais próximas de um acordo.

O jogador de 33 anos chegou ao clube carioca no fim do ano passado e rapidamente conquistou a posição de titular, sendo um dos jogadores mais importantes no esquema tático do então treinador do Vasco, Vanderlei Luxemburgo.