Cruzeiro libera Dedé para negociar com clube chinês e zagueiro fica distante do Vasco

Rio - Uma notícia ruim para a torcida do Vasco. O Cruzeiro liberou o zagueiro Dedé para negociar com um clube chinês. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol da equipe de Minas, Ocimar Bolicenho, após a vitória da Raposa na última terça-feira sobre o Villa Nova no Campeonato Mineiro.

"Do Dedé, evoluiu. Os procuradores pediram uma autorização, válida por cinco dias, para que eles negociassem com o time chinês. Essa autorização foi dada e a gente espera que tenha uma novidade. Mas friso que isso está nas mãos dos representantes do jogador", afirmou.

Após o rebaixamento do Cruzeiro, o zagueiro Dedé ficou distante de uma permanência no clube mineiro por conta de uma exigência dos mineiros pela redução salarial. O Vasco se interessou no retorno do atleta, mas o alto salário do defensor também dificultou o acordo.

Dedé chegou ao Cruzeiro em 2013. No total, foram 188 jogos com a camisa celeste, com a qual conquistou dois Brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e três Mineiros (2014, 2018 e 2019).