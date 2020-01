Leandro Castan lamenta derrota e situação do Vasco no Carioca: 'Manter a cabeça fria e trabalhar'

Rio - Após a derrota do Vasco para a Cabofriense, Leandro Castan lamentou o resultado do Cruz-maltino em São Januário. Em entrevista na saída de campo, o capitão tentou explicar a dificuldade da equipe para organizar jogadas em campo.



"Sabemos que é um ano difícil, temos que sempre tentar manter a cabeça fria nesses momentos e muita seriedade.Se eu soubesse a gente tinha conversado no vestiário (o que está dando errado). O time mudou bastante esse ano, estamos começando um novo trabalho. O torcedor quer resultado imediato e ele tem razão. A gente tem que escutar, baixar a cabeça e continuar trabalhando", disse Castan.



O zagueiro também projetou a semana importante que o Vasco terá pela frente. O Cruz-maltino encara o Botafogo, no próximo domingo, e estreia na Sul-Americana na quarta-feira.



"Acho que agora é o momento de se olhar no espelho e ver o que podemos melhorar. Sem querer apontar o dedo agora, é o momento de ver o que cada um pode melhorar. Sabemos que quarta-feira que vem temos a Sul-Americana, uma competição internacional e ainda tem o clássico. Vamos continuar trabalhando que as coisas vão melhorar", finalizou o capitão vascaíno.