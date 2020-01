Aposentado, ex-zagueiro Rodrigo se assusta com atuação do Vasco e dispara: 'Se for isso, eu volto a jogar'

Rio - A derrota e a atuação do Vasco na derrota para o Cabofriense gerou revolta nos torcedores e também atraiu a atenção de alguns ex-jogadores do clube carioca. O ex-zagueiro Rodrigo criticou a atuação da equipe e se ofereceu para retornar ao Cruzmaltino.

"Deixa eu falar uma coisa. É isso mesmo que eu vi às 11h. Se for o que eu vi, pode me contratar de novo. A dívida que o clube tem comigo, é só fazer um acerto até o fim do ano, vai me pagando como salário, e eu volto a trabalhar, a jogar. Se for o que eu vi, eu jogo tranquilo, tranquilo", disse em vídeo postado no seu perfil oficial do Instagram.

Com 171 jogos e 18 gols entre 2014 e 2017, Rodrigo defendeu o Vasco e conquistou dois títulos do Carioca pelo clube carioca. Ele encerrou a sua carreira no ano de 2017, quando defendeu a Ponte Preta no Brasileiro.