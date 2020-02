Ídolo da torcida, Pedrinho critica início de temporada do Vasco: 'Dificuldade é enorme'

Rio - A situação do Vasco neste início de temporada já tem irritado os torcedores da equipe. Com quatro pontos em quatro jogos, a chance de classificação para a próxima fase do torneio é mínima. Durante o 'Seleção SporTV', o ex-jogador Pedrinho, ídolo dos vascaínos, comentou a derrota desta sexta-feira para a Cabofriense por 1 a 0 em São Januário.



"Dificuldade do Vasco é grande, enorme. Em algumas decisões que o Abel está tomando, está errando, principalmente nesse jogo contra a Cabofriense. Toda vez que o Vasco tem que propôr o jogo, desde o ano passado, é uma grande dificuldade. Mesmo no ano passado, com o Vanderlei Luxemburgo, os melhores momentos foram quando não tinha que propôr. O material humano também não é aquele que o Abel gostaria de ter também", disse Pedrinho, que completou:



"O Abel é um grande treinador, com muitos títulos, respeitado. Mas não houve critério na avaliação da contratação. Coloco a culpa nos gestores. Eles contratam um técnico pelo nome, pra ser um para-raio de todos os problemas do clube. Ele pode não ser o que queriam pro modelo de jogo, mas tem um nome grande no mercado. Ele acaba sendo o para-raio de tudo. Pega um torcida estressada pelos problemas de anos e anos do clube, acaba ficando tudo em cima dele. Quando o Vasco contratou o Vanderlei Luxemburgo, contratou também pela figura que ele é", encerrou.