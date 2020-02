Milagre não será suficiente

A derrota para a Cabofriense, por 1 a 0, em São Januário, escancarou a falta de liga do Vasco em 2020. A classificação para a semifinal da Taça Guanabara é encarada como um milagre. Ao deixar claro que dará prioridade à Sul-Americana, no confronto de estreia contra o Oriente Petrolero-BOL, quarta-feira, às 21h30, em São Januário, Abel Braga praticamente jogou a toalha.

Além da obrigação de vencer Botafogo e Portuguesa, o Vasco, com quatro pontos, terá que torcer nas próximas duas rodadas pelos tropeços de Volta Redonda e Madureira, que somam nove.

"É praticamente impossível (classificar). Temos de torcer para os caras perderem duas. Vamos priorizar obviamente a Sul-Americana. Ninguém vai desistir. E não pensem que não houve cobrança. E foi séria. Depois os jogadores falam que não tem chance. Esperávamos uma atuação melhor", disse Abel Braga.

Na bastasse o temporal de quarta-feira, o forte calor foi outro adversário encontrado pelo torcedor para acompanhar na manhã de ontem o jogo adiado, por conta da dificuldade de restabelecer a energia no estádio. Muitos passaram mal. Os que resistiram à elevada temperatura vaiaram o time.

A má atuação colocou o treinador em rota de colisão com o torcedor, que já defende a demissão do substituto de Vanderlei Luxemburgo. Na arquibancada, todos esperam mais do que um milagre para o Vasco engrenar. Além das ofensas a Abelão e ao presidente Alexandre Campello, os vascaínos cobraram reforços e o pagamento dos salários atrasados no clube.

"Aqui é Vasco, um time gigante. Tem pressão. Mas que fique claro que não faço parte de nenhuma ala política. Eu entendo a torcida e também estou chateado com o que estamos produzindo", disse o comandante vascaíno.

No clássico com clima de despedida precoce da Taça Guanabara, contra Botafogo, o Vasco deve escalar a equipe reserva, e poupar os titulares para a estreia na Sul-Americana. Pikachu, com dores na panturrilha esquerda, e Talles Magno, que se queixou de um incômodo no púbis, preocupam a comissão técnica.