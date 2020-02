Torcedores do Vasco fazem protesto contra atraso salarial no clube

Rio - Torcedores do Vasco mostram solidariedade com jogadores e funcionários do clube no Nilton Santos, local do clássico entre o Cruzmaltino e o Botafogo, neste domingo. Uma faixa com os dizeres: "Salário em dia, direito do trabalhador!" foi exibida nas arquibancadas.

O Vasco vive um momento financeiro delicado. No atual momento, o Cruzmaltino deve o salário de dezembro, o 13º e as férias para os jogadores. Para os funcionários, a dívida é do mês de novembro para aqueles que ganham acima de R$ 1.800, dezembro, o 13º e das férias.