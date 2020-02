Vasco não paga fornecedor e abastecimento de comida no CT é suspenso

Rio - A situação financeira do Vasco está cada vez mais complicada. Nesta segunda-feira, o site "Globo Esporte" revelou que o Cruzmaltino deixou de pagar a empresa responsável por fornecer comida ao CT do Almirante e o abastecimento foi suspenso.

O problema foi comunicado com antecedência a funcionários e atletas para que não fossem pegos de surpresa.O primeiro dia sem comida foi no último sábado, quando o clube optou por oferecer um desjejum aos jogadores. No entanto, o técnico Alberto Valentim, comissão técnica e outros funcionários não foram beneficiados.

Os funcionários que trabalharam no período da tarde só conseguiram almoçar graças à ajuda de alguns jogadores. Ainda não há previsão para regularização do débito.