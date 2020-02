Abel Braga afirma que atraso nos salários não interfere no desempenho do time em campo

Rio - O início de temporada do Vasco da Gama continua deixando os torcedores bastante insatisfeitos. Derrotado no último domingo no clássico contra o Botafogo, o Cruzmaltino foi eliminado precocemente da Taça Guanabara. O técnico Abel Braga falou sobre a derrota e afirmou que os salários atrasados não interferem na atuação do time dentro de campo.



"Nada disso. Se estivesse afetando eles, não estavam correndo. Aqui não falamos sobre esse problema. Temos muita consciência do tamanho disso aqui, do que representa. Essa satisfação é maior do que qualquer reclamação, porque sabemos que quando tiver possibilidade será resolvido", disse Abel, que emendou citando o próximo duelo da equipe, contra o Oriente Petrolero.



"O torcedor vai embora chateado. Ok, ele é soberano. Mas ele pode ter a convicção que isso vai mudar, o mau momento passará. Vamos fazer de tudo para que comece na quarta-feira. Vamos tomar cuidado para não sofrer gol, eles jogam em uma linha de cinco. Vamos ter de ultrapassar essa barreira. Por favor, torcedor vascaíno, compareça na quarta. Nós vamos conseguir", encerrou Abel.