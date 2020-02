Fellipe Bastos renova com o Vasco após aceitar redução salarial

Rio - Depois de muitas conversas, Fellipe Bastos e Vasco chegaram em um denominador comum. O Cruz-Maltino acertou a permanência do volante por mais um ano e vai realizar exames médicos, nesta segunda-feira, para em seguida, assinar o contrato. A informação foi publicada inicialmente pelo colunista Gilmar Ferreira, do "Extra" e confirmada pelo LANCE!.



Ainda segundo apuração da reportagem, o jogador abriu mão de boa parte do salário que recebia e deixou os atrasados para quando o Vasco pagar. Além disso, o clube ainda entendeu que hoje, nestas condições, ele seria um jogador importante para a sequência da temporada.



A história entre Fellipe Bastos e o Cruz-Maltino é longa. Fellipe já soma 163 jogos e 15 gols com a camisa vascaína. Na temporada passada, ele atuou somente 15 partidas e balançou as redes apenas uma vez. Foram 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro e um no Campeonato Carioca. Mesmo sem muito brilho, ele também conquistou a Copa do Brasil pelo clube, em 2011.



Para frisar, está é a terceira passagem de Fellipe Bastos pelo Cruz-Maltino. Ele defendeu o clube entre 2010 e 2013, voltou em 2014 e, posteriormente, em 2019.



Em dezembro, Fellipe Bastos afirmou que poderia até reduzir o salário para continuar em São Januário. O jogador estava emprestado ao Corinthians, porém a renovação de empréstimo com o time paulista não foi colocado em questão.



"Sei as dificuldades que o vasco passa hoje, financeiramente falando. Sabemos também que o clube está se reestruturando. É lógico que, se precisar desse esforço, eu vou fazer, sim. É onde me sinto bem, em casa, não preciso mudar algumas coisas que já conquistei no clube. Agora é esperar para que as coisas se resolvam. Se tiver que ficar, vou ficar feliz", declarou Fellipe Bastos após partida beneficente do ex-zagueiro Narciso, na Vila Belmiro, em Santos (SP).



"Tenho uma identificação muito grande com o Vasco. É um clube que me abriu as portas no Brasil, sou realmente torcedor, gosto, mas preciso prezar meu lado profissional e ver as melhores condições para mim também". ponderou.



Para a posição de volante, o Vasco tem algumas garantias para 2020: Raul, Bruno Gomes, Andrey e Marcos Júnior têm contrato. Outro ponto que pode ser importante para a equipe formada por Abel Braga será a experiência, pois a equipe cruz-maltina está utilizando muito a base para conseguir suprir as questões financeiras.