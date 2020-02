Sem jogar há mais de um ano, Breno deve ter contrato rescindido pelo Vasco

Rio - Sem jogar há mais de um ano, o zagueiro Breno está próximo de deixar o Vasco. De acordo com o repórter da Band, Lucas Pedrosa, o clube carioca decidiu buscar uma rescisão amigável, após novas avaliações médicas.

A passagem de Breno pelo Vasco tem sido marcada por muitas lesões. Ele chegou ao clube carioca em 2017 e conseguiu se firmar ao lado de Anderson Martins na equipe que naquele ano se classificou para a Libertadores.

No entanto, depois disso, as lesões voltaram a atrapalhar o defensor. Breno, tem 30 anos, e o seu contrato com o Vasco vai até o final da atual temporada.

Com contrato até o fim de 2020, o zagueiro Breno tem grandes chances de não vestir mais a camisa do Vasco. Após o clube esperar o maior tempo possível pela recuperação dele, além de novas avaliações médicas, a diretoria decidiu buscar uma rescisão amigável.