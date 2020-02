DAZN vai lançar série sobre a mobilização da torcida do Vasco em campanha por novos sócios

Rio - A DAZN vai lançar a série “De Volta: Vasco”, mais uma produção original da plataforma. O conteúdo, que será dividido em dois episódios exclusivos de aproximadamente 15 minutos cada, mostra a mobilização da torcida do Vasco da Gama com o #AssociaVasco na reta final do Campeonato Brasileiro e o retorno à Copa Sul-Americana.

Historicamente, o apoio da torcida cruzmaltina sempre ultrapassou as quatro linhas. O clube contou com os torcedores em diversos momentos difíceis de seus mais de 120 anos de futebol. Em 2019 não foi diferente, os vascaínos se uniram e protagonizaram algo até então nunca visto: a maior movimentação orgânica de sócio-torcedores da história do futebol nacional, passando de 30 mil para mais de 140 mil associados em apenas uma semana. Hoje, são mais de 180 mil. Na ocasião, o Vasco assumiu a liderança do ranking no país se tornando o clube com mais sócios ativos do Brasil - deixando para trás justamente o Flamengo, que se orgulha por ter a maior torcida. Em resposta, dentro de campo, o clube retornou às competições internacionais, voltando a disputar a Copa Sul-Americana em 2020.

Durante a exibição dos episódios, os telespectadores serão convidados a mergulhar nos bastidores dessa retomada. Podendo ainda reviver tais dias com os próprios vascaínos, compartilhando o sentimento de alegria, mesmo enfrentando longas filas para ingressar no programa de sócio, e nos dois jogos subsequentes após a conquista do novo recorde. Além disso, a série também mostrará a estreia do Gigante da Colina na Copa Sul-Americana 2020 contra os bolivianos do Oriente Petrolero, no estádio de São Januário.



“É uma grande oportunidade retratar os bastidores desse histórico movimento do Vasco e sua torcida, sob uma ótica diferente, conversando com as pessoas que estão envolvidas diretamente com um dos maiores clubes do país”, afirma Sérgio Floris, VP de Direitos e Conteúdo Original do DAZN no Brasil.



O primeiro episódio estará disponível no DAZN nesta terça-feira, como aquecimento para o jogo que acontece nesta quarta, no Rio de Janeiro. O segundo episódio entra no ar dia 18 de fevereiro, um dia antes da segunda partida, que será realizada na Bolívia.