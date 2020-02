Perto de renovar com o Vasco, Guarín posta foto a caminho do Rio

Rio - O Vasco está muito perto de um acordo com Fredy Guarín. O colombiano postou uma imagem dentro de um avião para avisar que está chegando ao Rio de Janeiro. Ainda há detalhes para serem resolvidos, mas o jogador deverá renovar com o clube carioca.

Após semanas de conversas, as duas partes ficaram em uma divergência: o tempo de contrato. O Vasco oferecia um, e o jogador queria duas temporadas. A expectativa é que o meia de 33 anos assine com o clube carioca por dois anos.

Guarín chegou ao Vasco no fim do ano passado. Em pouco tempo, o colombiano conquistou a vaga de titular e se tornou uma das principais peças do elenco cruzmaltino.