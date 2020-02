Vasco reage e estreia com vitória sobre o Petrolero na Sul-Americana

Rio - Com o pé direito, o Vasco estreou na Copa Sul-Americana com vitória: 1 a 0 sobre o Oriente Petrolero-BOL, com gol de Germán Cano, ligeiramente impedido. A apresentação em São Januário pode não ter sido linda, mas foi convincente. Na melhor exibição do ano, o Cruzmaltino assumiu o protagonismo em casa. Apesar do placar 'magro', acertou três bolas na trave e renova a esperança da torcida para o jogo de volta, dia 19, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

É incerto garantir a presença de Guarín em campo até lá. Pelo menos na torcida, ele já reforça o Vasco. Em fase final de negociação, acompanhou de camarote a boa atuação dos companheiros. A começar pelas mexidas de Abel Braga, com a trinca de volantes formada por Raul, Andrey e Marcps Júnior. Apesar da falta de velocidade, o compactado meio de campo deu liberdade para o trio ofensivo.

Sem posição fixa, Marrony, Talles Magno e Cano deram trabalho à defesa do Petrolero. Individualmente, Talles foi o responsável pelas jogadas mais agudas. Numa delas, descolou o cruzamento para o gol de Cano. Um pouco adiantado, o argentino desviou a bola e abriu o placar, aos 19 minutos. Pouco depois, Pikachu e Marrony tiveram chances claras para aumentar a vantagem na Colina.

Pressionado após a eliminação precoce na Taça Guanabara, o Vasco não se poupou no reencontro com quase 19 mil torcedores, que reconheceram a entrega. Logo no início do segundo tempo, Marcos Júnior acertou a trave após ótima jogada de Pikachu.

O Oriente Petrolero esboçou uma reação, mas as melhores chances foram do Vasco, que parou duas vezes na trave na mesma jogada, com Werley e Marcos Júnior, no rebote da jogada.

A entrada do xodó Vinícius incendiou a arquibancada e foi importante para valorizar a posse e administrar a vitória que alivia o clima de tensão na Colina.