Abel elogia atuação do Vasco e lamenta: 'Merecíamos um resultado melhor'

Rio - Após a vitória do Vasco, o técnico Abel Braga viu, enfim, sua equipe sair aplaudida do gramado em 2020. O treinador elogiou a postura de sua equipe, mas afirmou que o resultado poderia ser melhor para o Cruz-maltino.



"Não é o que queríamos, também não é o que produzimos. Tivemos bolas na trave, mas é uma equipe chata. O mais importante da vitória, apesar que gostaríamos de ter feito mais um gol, é que não sofremos gols. Querendo ou não, um 2 a 1 é mais perigoso que o 1 a 0. Não sei se mudam a maneira de jogar, eles já vinham, mesmo jogando em casa, passando do 4-1-4-1 para três zagueiros. Criaram dificuldades, mas acho que merecíamos um resultado melhor", disse o treinador.



Abel Braga também revelou uma conversa que teve com Talles Magno. O treinador afirmou que o jovem se cobra muito e isso afetou o rendimento dele no começo da temporada.



"Senti o Talles um pouco diferente, mais sério. Depois conversando com a psicóloga chegamos a conclusão que ele se cobra demais. Como o Andrey e o Bruno Gomes. Ele e o Marrony são duas apostas do clube, da base, a torcida adora. Foi legal. P que eu tentei fazer foi justamente tirar esse peso. A torcida apoiou. Ele fez um jogo melhor. Quem ganha é a equipe", finalizou Abel.



O Vasco volta a encarar o Oriente Petrolero no próximo dia 19, quarta-feira, no jogo de volta da primeira fase da Sul-Americana, no estádio Ramón Tahuichi. Com o resultado, o Cruz-maltino vai para Bolívia com a vantagem do empate para se classificar.