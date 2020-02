Castan projeta jogo de volta contra o Oriente Petrolero: 'Vai ser uma grande partida'

Rio - O Vasco venceu o Oriente Petrolero na última quarta-feira em uma das melhores partidas realizadas pela equipe na temporada até aqui. Com gol de Germán Cano, o time de Abel Braga vai com vantagem para a Bolívia, daqui a duas semanas. Leandro Castan falou sobre o duelo e projetou o jogo de volta na Copa Sul-Americana.



"Realmente a gente encontrou um time que corre bastante. Acho que toda vantagem é válida. Se eles vierem para cima, é bom para gente. Acho que vai ser um grande jogo lá também. Vamos aproveitar essa vitória, depois pensamos neles de novo. Vitória importante", disse Castan, que complementou:



"Temos que ressaltar o resultado porque vitória é vitória. Como disse o professor, não era a vantagem que a gente queria, mas é vantagem. O ano é longo, mas acredito que as coisas vão se encaixar nessa temporada", encerrou o zagueiro. A partida de volta ocorre no próximo dia 19 no estádio Ramón Tahuichi, em Santa Cruz de La Sierra.