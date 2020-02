Vasco aguarda desbloqueio da Caixa para pagar atrasados de 2019

Rio - Na madrugada de desta quinta-feira, a Justiça do Trabalho determinou o desbloqueio de R$ 5 milhões, referentes à cotas de patrocínio da Caixa Econômica Federal ao Vasco, para o pagamento dos salários atrasados no clube, como informou inicialmente o 'Lance!'. O dinheiro estava retido há mais de um ano por conta da falta de Certidão Negativa de Débito (CND) do Cruzmaltino.

O banco aguarda a notificação para efetuar o pagamento. Na sentença do juiz José Monteiro Lopes, da 36ª Vara do Trabalho do Rio, foi determinado o prazo de 48 horas para a antigo patrocinador liberar a verba. Com parte da folha de novembro em aberto (funcionários que recebem mais de R$ 1,8 mil), o Vasco deve o salário de dezembro, 13º e férias para jogadores e demais empregados.

A ação foi movida pelo Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (Sindeclubes).