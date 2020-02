Talles Magno comemora bom desempenho na Copa Sul-Americana e projeta jogo da volta

Rio - Sem repetir as boas atuações do ano passado, enfim, Talles Magno fez uma ótima partida na última quarta-feira. Responsável pela assistência para o gol de Germán Cano, o atacante teve boa atuação, o que não vinha ocorrendo nos jogos do Campeonato Carioca. Em entrevista ao site oficial do clube, Talles comentou sobre a atuação pessoal e da equipe.



"Eu tenho me cobrado bastante, por conta das minha últimas atuações. Tenho buscado trabalhar e me concentrar ao máximo para que o resultado possa vir e que eu volte a fazer boas partidas. Queria agradecer essa torcida maravilhosa, que tem um carinho enorme por mim e sempre teve paciência na hora de me cobrar um desempenho melhor", disse o atleta, que completou:



"Foi uma vitória muito importante. Tivemos uma atuação muito boa, então agora é concentrar e tentar buscar fazer um bom jogo na casa do adversário, com paciência para tentar sair com o resultado de lá também", encerrou Talles Magno. O Vasco venceu o Oriente Petrolero pelo jogo de ida e vai até a Bolívia daqui a duas semanas para decidir a vaga na próxima fase.