Guarín reencontrará um Vasco rejuvenescido e será peça-chave nos planos de Abel

Rio - iniciar a bateria de exames médicos e testes físicos, no CT do Almirante, Fredy Guarín aumentou a expectativa entre os torcedores pelo último e final feliz da longa negociação que sacramentará sua volta à Colina. Na vitória sobre o Oriente Petrolero-BOL, por 1 a 0, na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, o volante, de 33 anos, teve um dia de torcedor no camarote de São Januário. Em tratativas finais para sacramentar a volta ao clube até o fim de 2021, o colombiano teve uma prévia da festa que os vascaínos promoverão quando for oficialmente anunciado.

Em 2020, Guarín não reencontrará em São Januário algumas jogadores importante do encaixado time comandado por Vanderlei Luxemburgo, hoje à frente do Palmeiras. É o caso do zagueiro Henríquez, do volante Richard e do atacante Rossi. A crise financeira impediu o clube de acertar as pendências com o trio e, consequentemente, cobrir as ofertas da concorrência.

Apesar da limitação orçamentária, o Vasco voltou ao mercado, pressionado pela eliminação precoce na Taça Guanabara. Com um elenco recheado de promessas da base, o clube priorizou a experiência e conhecimento do clube ao acertar a volta de Fellipe Bastos e Guarín.

Até então, o argentino Germán Cano, de 32 anos, havia sido o único reforço. Com boas atuações e dois gols, o atacante, ex-Independiente Medellín, tem agradado ao torcedor. No entanto, as frágeis atuações no início do Carioca alertaram a diretoria após a enxurrada de críticas e cobrança por jogadores.

Sob pressão, o técnico Abel Braga ganha um voto de confiança pela boa atuação contra o Oriente Petrolero, mas não reclamará caso reforços com a qualidade de Guarín sejam contratados.