Vasco avalia situação do zagueiro Messias, que pertence ao América-MG

Rio - O Vasco está no mercado em busca de reforços e avalia abrir negociação pelo zagueiro Messias, que pertence ao América-MG e está emprestado ao Rio Ave, de Portugal, até junho de 2020. O departamento de futebol vascaíno e a comissão técnica já conversaram e aprovaram o nome do jogador.



Segundo apurou a reportagem, o Vasco tem a ideia de tentar a contratação de Messias por empréstimo, mas também avalia outros nomes para a posição. A boa relação do dirigente vascaíno André Mazzuco com Paulo Bracks, diretor do América-MG, pode ser uma arma da equipe carioca.



Messias está em Portugal desde o começo da última temporada. Segundo o site "ogol.com", o zagueiro entrou em campo sete vezes na temporada 2018/2019 e seis na jornada 2019/2020.



A melhor temporada na carreira de Messias foi em 2018, pelo América-MG, quando o clube mineiro disputou a Série A do Brasileirão. Na ocasião, o zagueiro de 25 anos entrou em campo 50 vezes e marcou um gol.