Vasco oficializa renovação de contrato com Fredy Guarín por duas temporadas

Rio - O Vasco oficializou, nesta sexta-feira, a contratação do volante Fredy Guarín por duas temporadas. As negociações vinham se arrastando, mas, após a chegada do jogador ao Rio de Janeiro, os últimos detalhes foram acertados. O colombiano realizou exames no médicos no CT do Almirante na última quinta e, ao lado do empresário, Marcelo Ferreyra, cuidou dos ajustes finais.



O anúncio foi feito através do Twitter, utilizando emojis para gerar engajamento com a torcida. No vídeo publicado, o clube exaltou o pedido da torcida para que ele ficasse, ainda no ano passado, e os gols marcados pelo jogador.



Guarín chegou na cidade na tarde de quarta-feira e foi a São Januário ver a vitória do Vasco por 1 a 0 contra o Oriente Petrolero (BOL). O colombiano foi ovacionado pela torcida, que cantou o nome dele e "O Guarín voltou". Várias pessoas que estavam próximas ao camarote dele aproveitaram para tirar fotos e pedir o desfecho das conversas.



Guarín estreou pelo Vasco em 16 de outubro do ano passado e caiu rápido nas graças da torcida. Foram 12 jogos e três gols. Nesta temporada, o Cruz-Maltino tratava a renovação como uma prioridade. Ele é visto como peça-chave para o técnico Abel Braga, que pensa até em utilizá-lo como meia. O comandante, inclusive, falou em dois ou três reforços além de Germán Cano até o início do Brasileiro. O colombiano está nessa conta.



O jogador, que estava livre no mercado antes de chegar ao Rio de Janeiro, terminou o vínculo ao fim do ano, mas deu prioridade ao time da Colina nas negociações.



Um dos pontos principais para o acerto de um novo vínculo era o pagamento dos salários que o Vasco ainda deve. Até o momento, o jogador recebeu apenas o mês de novembro, como o restante do elenco. As folhas de dezembro, 13º e férias seguem abertas. Janeiro vence no próximo dia 20 de fevereiro por um acordo interno do clube.