Despedida para lá de melancólica

Com aproveitamento de 26,7%, o Vasco se despede da Taça Guanabara com o alerta ligado para o returno do Campeonato Carioca. Eliminado, o Cruzmaltino enfrenta a Portuguesa, hoje, às 16h, em Bacaxá, ciente da obrigação de desempenhar um papel à altura da tradição do clube para não ficar fora das finais da Taça Rio.

Na despedida, o técnico Abel Braga deverá preservar os principais jogadores e, mais uma vez, apostar na garotada. A decisão de poupar os titulares no clássico com o Flamengo foi alvo de críticas do torcedor. Assim como o arquirrival, Abelão também escalou uma equipe recheada de promessas da base, num momento em que o Cruzmaltino ainda estava 'vivo' na competição.

Enquanto espera por Guarín, que precisará de, no mínimo, duas semanas para aprimorar a forma e ficar à disposição, o torcedor terá mais uma chance de ver promessas como o zagueiro Miranda, o apoiador Juninho e o atacante Vinícius em ação na despedida da Taça Guanabara.

"É uma grande oportunidade para quem não joga sempre mostrar trabalho para o treinador... Abel é um cara que abraça o grupo, conversa com todo mundo. Se ele vê algo de errado, ajuda e passa orientações", disse Miranda.

De volta ao mercado, o Vasco buscará reforços para a defesa (zagueiro e laterais), setor de criação e ataque. Garantidos, por ora, somente Guarín, Fellipe Bastos e, possivelmente o lateral-esquerdo Ramon, afastado dos gramados há mais de um ano.