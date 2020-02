Treinando em dois períodos, Guarín se apresenta em melhor forma física no Vasco

Rio - Com a permanência no Vasco garantida para 2020, o colombiano Fred Guarín, iniciou os treinos no sábado e tem realizado trabalhos específicos na academia e em campo. Apesar de ainda não existir uma previsão oficial da estreia, a expectativa é que o volante esteja à disposição de Abel Braga no começo da Taça Rio. As informações são do "globoesporte.com".

Fora da estreia na Copa do Brasil, contra o Altos, do Piauí, Guarín segue rotina de treinos em dois períodos. O colombiano também desfalca o Vasco no jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, contra o Oriente Petrolero.

Em forma física muito melhor do que quando chegou ao Vasco, em setembro do ano passado, Guarín é uma das esperanças do clube para uma boa temporada em 2020. Abel Braga elogiou a qualidade técnica do volante.

"O Guarín vai fazer essa semana que começa uma pré-temporada. Nós viajamos agora, ele está entregue ao departamento físico e fisiológico e vai trabalhar bem. Chegou bem melhor do que chegou na vez passada. Isso é o que o pessoal do clube me passa. Todo mundo fala da qualidade dele, já vi alguns anos atrás. E é um jogador que com certeza vai agregar muita qualidade", elogiou Abel.