Luxemburgo conta detalhes da saída do Vasco e diz: 'Eu era o mulambo que eles mais gostavam'

Rio - Hoje no Palmeiras, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi de grande importância para o Vasco na última temporada, fazendo a equipe crescer no Brasileirão e se afastar do Z-4. Em entrevista ao canal 'Fox Sports', o comandante alviverde contou detalhes sobre o encerramento do vínculo com o cruzmaltino e disse que, apesar de flamenguista, os torcedores do Vasco o adoravam.



"Eu era o mulambo que eles mais gostavam. Isso é uma coisa legal. O vascaíno absorver e adotar foi muito legal. Nós criamos em São Januário um ambiente para jogar futebol, quando a gente chegava lá a torcida estava do nosso lado", comentou Luxemburgo, que complementou:



"Conversei bastante com o presidente sobre a minha permanência para o ano seguinte. Nós combinamos que os jogadores sairiam com seus salários em dia. E voltaríamos com um time que deveria brigar, no mínimo, por uma vaga na Libertadores. Eu fiz uma proposta, para ficar no Vasco, a mesma que eu fiz no Palmeiras. E eu disse que estava bem, para perguntar ao Vasco se terminou. O Campello disse que terminou, então, eu também disse que terminou. Quando isso aconteceu, deu-se por encerrado. Aí, ele (Campello) me ligou direto. Eu não atendi", disse Luxemburgo.