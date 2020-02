Vasco libera dois jogadores do elenco para procurar outros clubes

Rio - Afastados desde o início do ano, treinando em separado do elenco, Bruno César e Claudio Winck não devem ser aproveitados pelo Vasco da Gama para o restante da temporada. De acordo com a 'Bandeirantes', os atletas não voltarão ao elenco principal e foram liberados para procurar novos clubes.



Ainda segundo o portal, os jogadores viviam expectativa para retornar ao elenco principal na última sexta-feira, mas ambos tiveram os planos frustrados nesta terça-feira. Outro que treina em separado é Rafael Galhardo. Este vive situação parecida com os outros dois e também deve deixar o clube.



Contratado no início do ano passado pelo Vasco, Bruno César não engatou com a camisa do time carioca e passou a maior parte de 2019 no banco de reservas. O meia jogou 30 partidas e marcou quatro gols. Já Claudio Winck atuou apenas em seis jogos.