Nos braços da galera no Piauí

O momento não é dos melhores dentro das quatro linhas, mas a imensa torcida vascaína no Piauí transborda felicidade com a chance de ver o Cruzmaltino em ação após seis anos de abstinência. Em clima de festa, centenas de torcedores estiveram no Aeroporto Senador Petrônio, em Teresina, para recepcionar o elenco que enfrenta hoje o Altos, às 21h30, pela Copa do Brasil. Apesar de contestado por boa parte da torcida, o técnico Abel Braga foi o mais assediado na chegada da delegação, sob gritos de "Abelão" e "foi lindo", fala que gerou polêmica após derrota para o Flamengo. O paraense Yago Pikachu também foi muito festejado. O Vasco pretendia fazer um treino aberto à torcida no Albertão, palco da partida de hoje, mas não foi possível porque o Altos já estaria utilizando o local. A alternativa foi trabalhar no Estádio Lindolfo Monteiro com portões fechados. O clube divulgou uma nota oficial lamentando o ocorrido, mas convocou os torcedores vascaínos a acompanhar o time na saída do hotel, às 19h20. Apesar do imenso apoio, todo o cuidado é pouco diante do risco de mais uma eliminação no início da temporada, e o duelo em jogo único diminui a margem de erro — o empate é suficiente para avançar, mas uma derrota significa adeus à competição. Afinal, além do fracasso esportivo, uma queda na Copa do Brasil seria um desastre financeiramente. Somente ao passar da primeira fase, o clube já vai embolsar R$ 1,3 milhão. Guarín treina no Rio Depois de acertar a sua permanência no Vasco nos próximos dois anos, o volante Guarín faz pré-temporada no Rio e trabalha em tempo integral, enquanto o elenco está no Piauí. Bem avaliado fisicamente pela comissão técnica, o colombiano deve reestrear pelo Cruzmaltino nas primeiras rodadas da Taça Rio, em março.

HOMENAGEM DO ADVERSÁRIO

Até o adversário tenta aproveitar a empolgação da torcida com a presença do Vasco no Piauí. Para embolsar uma grana extra, o Altos lançou camisa em homenagem ao Cruzmaltino para o duelo de hoje, e a peça será vendida no estádio durante o jogo por R$ 120.

O presidente do Altos, Warton Lacerda, comentou a iniciativa: "É proposta de marketing. A ideia, como vem muita torcida do Vasco, é lançar a camisa em homenagem a este jogo e ver se consegue vender", declarou ao site Globoesporte.com.

Em dezembro, porém, quando soube do confronto com o Cruzmaltino, o Altos publicou no Twitter uma montagem em que a camisa do clube se misturava com a do Flamengo e provocou: "O segredo para enfrentar o Vasco na Copa do Brasil".

