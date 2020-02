Vasco não consegue realizar treino aberto e convoca torcida para saída do hotel

Rio - O Vasco foi recebido com festa no aeroporto quando chegou em Teresina, na noite da última segunda-feira, mas o contato com a torcida Cruz-Maltina no Piauí não se repetiu no treinamento da equipe nesta terça-feira, o único antes da partida contra o Altos, pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30.



A equipe comandada por Abel Braga planejava realizar um treino aberto à torcida no Estádio Albertão, palco da partida, mas foi impedida porque o Altos mudou o horário original de sua atividade, impedindo o Cruz-Maltino de treinar no local.



Desta forma, o Vasco divulgou uma nota oficial em seu site lamentando o ocorrido, mas, por outro lado, espera que a torcida apoie a equipe na saída do hotel, nesta quarta-feira, às 19h20, horas antes da partida.

CONFIRA A NOTA DO VASCO:



"O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta a impossibilidade de treinar diante de sua torcida no Estádio Albertão, em Teresina-PI - local do confronto com o Altos, pela primeira fase da Copa do Brasil. Agindo de acordo com a importância da competição, o Clube enviou representantes à capital do Piauí há cerca de duas semanas, quando ficou definido que a equipe treinaria às 16h, no estádio da partida.



No último domingo (9/2), à noite, o Clube foi informado que não haveria possibilidade de realizar a atividade conforme estava combinado, porque o Altos treinaria no mesmo horário e local. A diretoria vascaína conseguiu remarcar o trabalho para as 18h, mas novamente foi surpreendida na manhã desta terça-feira (11/2), com nova alteração do mandante.



Não houve outra alternativa a não ser mudar o local do treinamento para o Estádio Lindolfo Monteiro. A intenção do Clube era treinar no Albertão com portões abertos para retribuir o carinho de seus torcedores na recepção da equipe na chegada à Teresina, na madrugada desta terça-feira (11/02). A torcida do Vasco foi a maior prejudicada por não poder acompanhar o último dia de preparação da equipe, já que a polícia orientou para que os portões não fossem abertos.



O Vasco da Gama convoca os torcedores de Teresina para apoiar o time na saída do Hotel Blue Tree rumo ao Albertão, às 19h20, nesta quarta-feira (12/02)."